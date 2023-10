Francesca Biella, la fobia dell'ascensore colpa della prigione: «In un'altra vita sono stata in cella». Su TikTok si scatena la polemica

di redazione web

La Tiktoker Francesca Biella, durante la sua permanenza a Miami ha postato un video dove parlava della sua seduta di Theta Healing (tecnia di guarigione olistica), e di come l'abbia aiutata ad affrontare la sua paura dell'ascensore. Francesca Biella spiega ai follower che da questa seduta è venuto fuori che la sua fobia sia dovuta al fatto che in un'altra vita sia stata in carcere.

La paura dell'ascensore

Nel video la, tiktoker prova quindi ad affrontare la sua paura scendendo in ascensore da sola per la prima volta, documentando quest'esperienza a tutto tondo e mostrando al pubblico le sue emozioni.

Come è sua consuetudine, Francesca conclude il video mandando un messaggio di positività ai propri follower invogliandoli a lavorare su se stessi.

Disinformazione su TikTok?​

Il Tiktoker, Raffaele Giuliani, studente al terzo anno di psicologia, il video di francesca non l'ha accettato, e ha pensato di risponderle postando un video, dove attraverso un linguaggio alterato, si scatena contro le sue afferazioni, muovendole critiche basate sul suo sapere scientifico.

Raffaele accusa Francesca non solo di promuovere disinformazione, ma anche di offendere il ruolo dello psicologo riducendo anni e anni di studi a una soluzione "spirituale".

Francesca Biella ha deciso di rispondere al giovane studente difendendo la sua persona e ritenendo di non aver incitato nessuno a seguire il suo stesso percorso, e che non aveva fatto nulla di male se non aver condiviso con i suoi follower un momento importante per la sua crescita personale.

Aggiunge anzi, che a causa del video di Raffaele Giuliani, lei abbia ricevuto offese e commenti negativi, e che uno studente di psicologia, che tiene così tanto ai valori del mestiere, l'abbia invece esposta a critiche e attacchi.

Raffaele Giuliani, per concludere la faida, risponde nuovamente a Francesca, facendo luce su alcuni punti di carattere scientifico, e specificando alla tiktoker che il suo non voleva essere un attacco, né che lo scopo fosse quello di offenderla ma di farle capire che di argomenti del genere non si può parlare in modo superficiale o ingenuo in quanto potrebbero non avere un corretto impatto sul pubblico.

