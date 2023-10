Donna con tre lauree e tre master non trova lavoro, lo sfogo sui social: «Sono disperata, mi chiedono solo l'età»

di Redazione web

Donna con tre lauree e tre master non trova lavoro. È la storia che un utente di TikTok ha condiviso sul proprio profilo con un lungo sfogo. Spesso si dice che più studi e ti prepari, più è probabile che otterrai un impiego. Tuttavia, nonostante un buon curriculum sia spesso requisito essenziale, il possesso di una laurea non garantisce necessariamente la possibilità di fare carriera. Lo ha dimostrato questa donna con tre titoli universitari e tre master, che sostiene di non riuscire a trovare lavoro a causa dell’età.

Il curriculum

«Ho tre lauree, una in turismo, una in giurisprudenza e una in alimentazione, tutte e tre ottenute presso una delle migliori università, tre master, di cui uno MBA con un premio straordinario. Parlo diverse lingue. Ho molti anni di esperienza nel volontariato e posso vantarmi di aver aiutato tante persone come consulente legale», dice la donna in un video postato sul suo profilo social. Tuttavia, nonostante il suo strepitoso curriculum e la sua ottima formazione, la donna sostiene di non riuscire a trovare lavoro perché in tutte le organizzazioni umanitarie internazionali, dove si è candidata, le chiedono la sua età e l'anno in cui è nata.

Assunto a 60 anni dopo essere stato disoccupato dal 2010: «Non ricevevo neanche il reddito»

L'età

Ma non solo, oltre al problema dell’età, la donna dà la colpa ai titoli: «Chiamatela corruzione, chiamatela frode, chiamatela inganno. Non mi interessa, i titoli universitari sono una vera farsa, è colpa dell'università? No, signori, tutta questa è una catena, ma cosa sta succedendo? C'è sempre qualcuno responsabile in ultima analisi», sottolinea, aggiungendo che «Abbiamo persone che finiscono la laurea perché pagano, finiscono il master perché pagano, finiscono la tesi di dottorato perché pagano.

I commenti

Un grido disperato che è diventato virale e ha generato reazioni di ogni tipo: «I titoli universitari non sono una frode, sono una base ma non garantiscono nulla. Bisogna cercare soluzioni ed essere ottimisti… anche se è molto difficile», «Non vogliono persone competenti ed esperte. L’età, e quindi l'esperienza, può essere spesso un'arma a doppio taglio», «La cosa più importante è avere contatti. Senza di questi non vai da nessuna parte».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA