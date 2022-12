Assunto a 60 anni dopo essere stato disoccupato dal 2010: «Non ricevevo neanche il reddito»

Un uomo di 60 anni è stato assunto da un'azienda dopo aver cercato lavoro per 12 anni. Non riceveva neanche il reddito minimo vitale, una misura che in Spagna è diretta a prevenire il rischio di povertà e di esclusione sociale. Josè, questo il suo nome, non sa scrivere: legge e basta. Ha 60 anni ed è nato nel quartiere La Chanca di Almeria. «Il mio ultimo lavoro è stato nel 2010. Si trattava di un contratto di 15 giorni in una scuola», racconta José María a EL ESPAÑOL. Dopo 12 anni, José María ha ottenuto un altro contratto alla Cicue, impresa di pulizie di Almería, l'unica a dargli una possibilità.

Assunto a 60 anni senza reddito, la storia di Josè

José María era il maggiore di 15 figli. Attualmente solo dieci sono ancora vivi. Vivevano in una grotta perché non c'era possibilità di avere una casa. "Vivere in una grotta è meglio di una casa - dice Josè -. D'estate fa fresco, d'inverno non avevamo freddo. Quando José María compì 15 anni, iniziò ad aiutare suo padre nella ricerca delle lumache: era un venditore ambulante. Poco dopo trovò lavoro come operaio muratore nella costruzione di alcuni capannoni ad Almería. Ma, una volta finito il cantiere, è rimasto per strada.

Le statistiche

Chi rimane disoccupato a una certa età, come è successo a quest'uomo di Almeria, non guarda al futuro con speranza. Secondo uno studio UGT del 2020, dei 15 milioni di persone di età superiore ai 55 anni in Spagna, solo il 26% è attivo e, di questi, quasi mezzo milione non è riuscito a trovare un lavoro anche se lo desiderava.

I lavori

A 25 anni, José María era già sposato, e questo gli ha aperto un'altra porta: "Ho iniziato a lavorare con mio cognato. Tra fallimenti e disavventure, il cognato si è suicidato e tutto si è nuovamente complicato. Nel 1992 ha ottenuto un contratto di sei mesi come addetto alle pulizie ai Giochi del Mediterraneo, per lo stadio UD Almería. Più tardi, un amico lo ha inserito in una società di urbanizzazione. "Era una buona compagnia. Siamo stati noi a mettere i cordoli in strada, abbiamo messo le tubature dell'acqua, l'elettricità... ma quando è arrivata la crisi, tutto si è fermato e l'azienda è fallita ", ricorda José María, imprecando la sua sfortuna.

L'ultimo impiego

Quando ha finito 15 giorni come addetto alle pulizie in una scuola, nel 2010, gli restavano solo nove mesi di disoccupazione. «Ho ricevuto aiuti, sussidi di disoccupazione, dal 2010 al 2018. Sono riuscito a sopravvivere grazie a quella che ora è la mia ex moglie, che ha sempre avuto un lavoro come donna delle pulizie», spiega.

Senza aiuti

José María ha trascorso gli ultimi quattro anni senza alcun tipo di aiuto. «Non mi davano nemmeno il minimo vitale perché, siccome non avevo ancora un posto dove andare, abitavo ancora con la mia ex moglie, me lo negavano per quel motivo», si lamenta. Inoltre, è convinto che ci sia una chiara discriminazione lavorativa nei confronti degli anziani : “Sono 12 anni che invio curriculum e nessuno mi ha risposto. Non so perché mi scartano. Penso che la questione dell'età abbia influito, non è che mi dicono che non mi vogliono perché sono vecchio, ma vedo che prendono i più giovani per lo stesso lavoro".

