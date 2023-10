«La gente non vuole più lavorare, si presenta al colloquio in pigiama»: la lamentela della manager scatena l'ira sui social

di Redazione Web

Una manager che si occupa di assunzioni si è sfogata attraverso la pubblicazione di un video su TikTok, in cui tra espressioni esasperate lamenta il ritardo di alcuni candidati, l'assenza di altri e il fatto che uno di loro si sia presentato per il colloquio indossando il pigiama.

Il video di Jenny, una donna americana, è accompagnato dalla traccia audio di un uomo che chiede: «Salve, cosa posso fare per lei?», e la risposta della donna: «Vorrei acquistare una pistola». Inoltre, nella didascalia ha scritto: «La gente non vuole proprio più lavorare!».

La reazione inaspettata

Il video di lamentela, però, non ha avuto le reazioni sperate da Jenny e nonostante le oltre 2 milioni di visualizzazioni, gli utenti si sono rivoltati contro le affermazioni della manager tanto da forzarle la mano e farle prendere la decisione di disattivare la possibilità di commentare.

«Credo che le persone ne abbiano abbastanza, con lo stipendio non si riesce nemmeno a vivere quindi perché impegnarsi», scrive qualcuno, mentre altri approfondiscono: «Quelle aziende che vogliono che tu ti vesta bene e con cura non hanno nemmeno i soldi per pagarti a fine mese».

Nonostante molti abbiano trovato divertente e decisamente inusuale il fatto di presentarsi in pigiama al colloquio di lavoro, il discorso è virato verso le problematiche che in tanti devono affrontare ogni giorno: gli stipendi non coprono le spese, e l'aumento del costo della vita - ormai da qualche anno - non è affiancato dall'aumento delle paghe.

Alcune persone fanno notare che un problema simile a quello della manager è percepito anche da chi si presenta ai colloqui: «Probabilmente succede perché anche con un curriculum perfetto e presentandosi con 15 minuti di anticipo, perfettamente vestiti, non cambia il fatto che nessuno ti richiama o ti fa sapere. Quindi, perché non il pigiama?»

