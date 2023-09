La lezione del giovane Tiktoker: «Lavoro da quando avevo 16 anni per mantenere la mia famiglia»

Spesso si critica TikTok per i contenuti che propone: la piattaforma, infatti, spesso contiene video al limite del demenziale.

Questa volta, però, un ragazzo ha utilizzato il social network per lanciare un messaggio educativo al suo pubblico: è il caso di NanoJr.

Il tiktoker, in un video che ha superato i 200.000 like, ha spronato i suoi coetanei a valorizzare ciò che hanno, raccontanto la sua storia personale per dare un buon esempio.

NanoJr, infatti, lavora da quando aveva 16 anni per contribuire al mantenimento della sua famiglia. Come riporta El Mundo, il ragazzo lavora per 16 ore al giorno.

Il video

Questa la domanda che Nano Jr ha posto ai suoi follower: «Ti danno lo stipendio, ti comprano le cose, non ti manca niente... Perché lasci la scuola, perché spendi quei soldi che ti danno i tuoi genitori in canne, bevute, feste?».

Il tiktoker ha continuanto, dicendo: «Fratelli, non seguite strade sbagliate, perché non sapete quanto è dura questa vita».

Il ragazzo, poi, ha raccontanto che si alza ogni giorno alle 9 del mattino, per poi svolgere due lavori, uno diurno e l'altro serale, per contribuire al sostentamento della sua famiglia. Di giorno, infatti, svolge la mansione di fattorino; di sera, invece, è uno dei camerieri di un ristorante della sua città.

Dopo questo resoconto, NanoJr ha rivolto un consiglio al suo pubblico: «E tu, che hai la fortuna di poter vivere una gioventù più tranquilla e di fare le cose bene, magari stai causando problemi ai tuoi genitori e pensi di essere stupido. La vera strada è prendersi cura della tua famiglia, strada è ciò che faccio io, portare avanti la famiglia».

Tiktoker morto per una puntura d'ape: shock anafilattico fatale per Franco D'Amone

Antonio Razzi scatenato sul palco (con Massimo Boldi): il ballo in mezzo alle modelle fa impazzire i fan

Le reazioni

Oltre 6.000 commenti sotto il video del tiktoker, che esprimono ammirazione per il giovane e per la sua famiglia. «Congratulazioni ai tuoi genitori per la tua educazione», ha commentato un utente, mentre un altro ha scritto che la vita gli restituirà "tutte le cose buone" che fa per la sua famiglia.

Ma c'è anche chi si è interessato alla storia di questo giovane e gli chiede cosa fa di lavoro o come si organizza per avere due lavori contemporaneamente, così ha deciso di postare un altro video risolvendo alcuni dubbi.

A chi gli ha chiesto il senso di lavorare tante ore, il tiktoker ha risposto prontamente con diversi esempi basati sul senso di orgoglio che ha la sua famiglia: «L'altro giorno la mia sorellina di 13 anni mi ha detto: 'Ehi, ehi, Dirò a tutti che hai due lavori perché sono così fiero di te.'».

Questo, insieme all’orgoglio che sua madre prova in lui, lo fa andare avanti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Settembre 2023, 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA