Lanciano hamburger e patatine e imbrattano il ristorante McDonald's, i clienti postano il video: «Mai vista una cosa del genere»

di Redazione web

Un gruppo di ragazzi di Melbourne ha proprio esagerato, sporcando l'interno di un McDonald's con buona parte di quanto avevano ordinato. Nel video della vicenda, diventato virale su TikTok, si vedono patatine e altri frammenti di cibo sparpagliati per terra, vicino ai tavoli del locale.

Oltre al cibo, si notano anche pezzi di carta, coppette di plastica e altri contenitori di cibo vuoti: come si vede nel video, mentre gli altri clienti continuano a mangiare tra la sporcizia.

Come riporta il Daily Mail, dalla maggior parte di commenti si evince lo sgomento nell'assistere a questa vicenda incresciosa.

Cosa è successo

Il fatto è avvenuto nel McDonald's situato in Bourke Street, strada centrale di Melbourne. Ricostruendo la vicenda in base al video di TikTok, un cliente, seduto insieme ad altri amici, ha iniziato a lanciare del cibo in direzione di un altro tavolo.

Il gesto ha dato il via a una vera e propria lotta col cibo tra un tavolo e un altro, che ha devastato il locale.

McDonald's, tutti i dipendenti si licenziano durante il turno: «Ce ne andiamo». I clienti restano nel fast food vuoto

Lite per la salsa agrodolce, 16enne uccisa davanti a un McDonald's: Naima accoltellata da una coetanea

I commenti

Questi i commenti degli utenti di TikTok: «Mai vista una cosa del genere», «Non ho mai visto un McDonald's ridotto così».

Altri hanno criticato l'inciviltà dei ragazzi: «Onestamente è disgustoso, mi dispiace per chi dovrà pulire».

Un ex membro dello staff del McDonald's in questione ha scritto: «Lavoravo lì, ogni weekend era un inferno proprio come questo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA