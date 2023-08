Elon Musk contro Zuckerberg, e se il combattimento fosse alla Basilica di Massenzio? Spunta l'ipotesi Pompei

di Redazione web

Se il 26 agosto fosse la data ufficiale del combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, la ricerca di una location sarebbe sempre più imminente. Dopo le ultime notizie di Elon Musk che avrebbe scelto Roma come palcoscenico nel quale affrontare il suo rivale nelle arti marziali miste è giunta la smentita del ministro Sangiuliano.

Sul social, però, la ricerca della location per lo scontro fra i titani miliardari è in trend e non si può fare a meno di ipotizzare alcuni dei possibili scenari. Ecco i più probabili.

Musk annuncia la sfida a Zuckerberg: «Combattimento epico nella Capitale». Ma Sangiuliano frena: «Non a Roma»

Mark Zuckerberg, la dieta incredibile: 4mila calorie al giorno e l'ordine «esagerato» al McDonald's

Le possibili location

Di arene l'Italia è piena e il Colosseo sarebbe sicuramente il più eccezionale dei palcoscenici per lo scontro dell'anno.

Ma se le parole del ministro Sangiuliano venissero confermate e quindi se non fosse Roma la città ospitante, la scelta potrebbe virare su Pompei. In trend su Twitter, infatti, la città partenopea sarebbe tra le più richieste tra le possibili arene per lo scontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Quella frase del patron di Twitter esclude qualsiasi modernità tra le scelte e tra le arene più antiche, in Italia, resterebbero infine l'arena di Verona o Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere. Dove si terrà dunque il combattimento? Per saperlo, non ci resterà che avere un po' di pazienza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Agosto 2023, 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA