Elon Musk e Mark Zuckerberg, il combattimento si farà. I due miliardari vogliono il Colosseo

di Redazione web

Elon Musk e Mark Zuckerberg si scontreranno al Colosseo. Questo l'ultimo rumor che vede protagonisti i due miliardari re delle piattaforme social e uno tra i più antichi monumenti al mondo. Il patron di Twitter e il patron di Meta si sono lanciati delle frecciatine social che potrebbero passare dalle sole chiacchiere ad un incontro di arti marziali miste. La possibilità concreta che ciò accada e che si verifichi proprio al Colosseo è molto più che probabile.

Mark Zuckerberg, la dieta incredibile: 4mila calorie al giorno e l'ordine «esagerato» al McDonald's

«Quella X sul tetto della sede di Twitter è pericolosa»: gli ispettori provano a entrare, Musk li blocca

Oltre i rumor

Ad annunciarlo è Dana White, attuale presidente della Federazione di arti marziali miste della Ultimate Fighting Championship che hanno affermato che i proprietari di X-Twitter e Facebook sono effettivamente seri nell’organizzare il loro incontro.

Secondo Dana White, infatti, il Colosseo potrebbe attrarre così tanta gente da far guadagnare milioni al campionato e alla città.

«In realtà ho avuto un incontro con la squadra del ministro della cultura in Italia per far sì che ci sia questo scontro al Colosseo - ha raccontato White al podcast di Mike Tyson -.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA