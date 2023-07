Meta Verified: spunta blu in abbonamento anche su Instagram e Facebook

Da qualche giorno anche le piattaforme Meta, quindi Instagram e Facebook, offrono la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per ottenere la spunta blu.

Il servizio si chiama Meta Verified e offre, alla cifra di 13,99 euro via web e di 16,99 euro via mobile (dispositivi iOS e Android), alcuni servizi aggiuntivi oltre ovviamente al badge dell'identità verificata. Ma non solo: vediamo insieme di cosa si tratta.

Le altre offerte della spunta blu di Meta

Viene offerta anche una maggior protezione dai furti d'identità attraverso un monitoraggio proattivo dell'account, per impedire il furto dell'identità di persone con un pubblico online in crescita.

Inoltre l'abbonamento comprende aiuto costante con possibilità di interagire con una persona e ricevere supporto per i problemi più comuni relativi all'account, oltre a "Funzioni esclusive per esprimersi in modi unici".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 19:19

