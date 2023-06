Instagram, Facebook e Whatsapp down, utenti infuriati: «Non si possono mandare foto né audio». Cosa succede

di Redazione web

WhatsApp, Facebook e Instagram in down. Dalle 20:50 di venerdì 16 giugno risulta impossibile inviare messaggi audio sul social di messaggistica e condividere foto. Aprendo l'app di Instagram il feed risulta bloccato ed è impossibile caricare un post. In pochi minuti sono arrivate oltre 3.500 segnalazioni su DownDetector. Gli utenti si sono lamentati su Twitter: «Non si possono mandare audio né foto».

WhatsApp, ecco i canali. L'ultima novità del social: cosa sono, come funzionano e quando arrivano

Instagram down, migliaia di utenti senza social: problemi anche per Whatsapp e Facebook, cosa sta succedendo

Quando verrà risolto il problema

Non è chiaro quando verrà risolto il problema.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 22:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA