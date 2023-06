Instagram down, migliaia di utenti senza social: problemi anche per Whatsapp e Facebook, cosa sta succedendo

Problemi in diverse zone d'Italia ad utilizzare i social del gruppo Meta. Instagram, Facebook e Whatsapp registrano problemi di accesso e di invio messaggi tramite chat. Secondo il sito di Downdetector sono arrivate migliaia di segnalazioni da tutta Italia, circa 4 mila le segnalazioni da vari centri italiani, da Milano a Bologna fino a Napoli e Firenze.

Io che dopo aver bestemmiato in 60 lingue diverse contro il mio Wi-Fi mi dirigo su Twitter per capire se ci sono Instagram e Whatsapp in down o devo spaccare il modem #instagramdown #WhatsAppdown pic.twitter.com/oQ9lbnFRTg