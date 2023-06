WhatsApp, ecco i canali. L'ultima novità del social: cosa sono, come funzionano e quando arrivano

WhatsApp ha ufficializzato l'introduzione dei canali. Si tratta di una nuova funzionalità, in anteprima per Colombia e Singapore, che porta tra le finestre di chat qualcosa di molto simile alle newsletter. Appariranno nella nuova sezione aggiornamenti, separata dalle chat private con la famiglia, gli amici e le community.

Cosa sono i canali di WhatsApp

L'idea è quella di permettere ad aziende e pubbliche amministrazioni di comunicare, in maniera veloce, con gli utenti iscritti ai singoli canali, sia per questioni di emergenza che per aggiornamenti su attività ed eventi. Tra i partner dell'iniziativa ci sono l'Organizzazione mondiale della Sanità, l'International Rescue Committee e squadre calcistiche, come il Manchester City.