Twitter down, migliaia di segnalazioni durante la diretta di Sanremo: «Ti devi spaventare»

Da poco dopo le 23 Twitter, il popolare servizio di microblogging e social network, ha smesso di funzionare: non è più possibile né twittare contenuti (testo, foto o video), né visualizzare i contenuti altrui. Tutto questo durante la diretta del Festival di Sanremo.

Instagram e twitter down durante Sanremo, problemi per il caricamento dei post: ecco cosa sta succedendo

I tweet

Sono già migliaia le segnalazioni su Downdetector, sito che si occupa di monitorare eventuali malfunzionamenti di rete o a siti e social network.

L'imprevisto è accaduto proprio durante la diretta del Festival di Sanremo. Diversi gli utenti che stanno commentando la diretta sul social network programmando i tweet tramite il computer (l'unica soluzione per riuscire a pubblicare i tweet): «Non può andare in down proprio durante Sanremo, dai», si legge su Twitter.

Twitter down capita una volta all’anno, ma sempre durante Sanremo.

Forse Elio Muschio dovrebbe avere un po’ di rispetto per il Festival, per il Festival di Sanremo.#Sanremo2023 #TwitterDown pic.twitter.com/qW0Hxn21sk — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 8, 2023

TWITTER IN DOWN DURANTE SANREMO TI DEVI SPAVENTARE #sanremo2023 pic.twitter.com/GlNe8Sb1q9 — jude 💐 (@starkerwiitch) February 8, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Febbraio 2023, 23:51

