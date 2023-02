Instagram e twitter down durante Sanremo, problemi per il caricamento dei post: ecco cosa sta succedendo

di Redazione web

Instagram down durante il Festival di Sanremo. Il social di Mark Zuckerberg è crollato proprio in contemporanea con la kermesse musicale italiana. Problemi segnalati anche per Twitter.

Sono tantissime le segnalazioni di disservizi legati all'app registrati su DownDetector. I principali disagi sono associati al caricamento dei post.

Alcuni utenti segnalano anche malfunzionamenti di Twitter, sempre durante la seconda serata di Sanremo: il social funziona a singhiozzo in diverse zone d'Italia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Febbraio 2023, 23:39

