Musk annuncia la sfida a Zuckerberg: «Combattimento epico nella Capitale». Ma Sangiuliano frena: «Non a Roma»

Il patron di Twitter nelle ultime ore ha lanciato una bomba che sta facendo impazzire gli utenti online. Elon Musk e Mark Zuckerberg si scontreranno in un combattimento corpo a corpo nella cornice italiana per rendere omaggio «al passato e al presente» della nazione. Ad annunciarlo è proprio Elon Musk tramite il suo account social su Twitter. Roma o no? Questo è il dilemma e a fare chiarezza ci ha pensato il ministro della Cultura Sangiuliano. Ecco cosa ha detto.

Elon Musk e Mark Zuckerberg, il combattimento si farà. I due miliardari vogliono il Colosseo

Mark Zuckerberg, la dieta incredibile: 4mila calorie al giorno e l'ordine «esagerato» al McDonald's

«Ho parlato con il primo ministro italiano e il ministro della Cultura.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.