Totti e Rovazzi: «Ci pensi mai all'Impero romano?». Il significato della domanda virale su TikTok

Sono giorni che questa domanda sta spopolando su TikTok: «Ci pensi spesso all'Impero romano?». Il trend è nato, come quasi tutti i trend, in America, quando alcune ragazze hanno iniziato a chiedere agli amici, fratelli, parenti quanto spesso pensassero a gladiatori, al Colosseo e alle conquiste dell'Impero romano. La risposta ha stupito proprio tutti: gli uomini sembrerebbero essere ossessionati dall'Impero romano. I video su TikTok sono andati virali e il trend ha inizato a prendere piede anche in Europa.

Fabio Rovazzi, cantante, creativo ed esperto di trend sui social ha voluto testare un suo amico molto speciale, Francesco Totti, da tutti definito «Il Capitano». Cosa avrà risposto il "Re di Roma"?

Rovazzi ha filmato un video TikTok in cui chiede al suo compagno seduto nel go kart accano a lui quanto spesso pensi all'Impero romano. Quando il volto dell'altra persona viene mostrato, la sorpresa: si tratta di Francesco Totti che risponde semplicemente con: «A dire la verità ci penso tutti i giorni».

La risposta non ha suscitato molta sorpresa nei fan, d'altronde «perché il Re di Roma non dovrebbe pensare al suo Impero?»

Ma cosa cela questa domanda alll'apparenza così innocente? Andiamolo a scoprire.

Il significato dietro l'Impero romano

Secondo alcuni utenti su TikTok, la domanda virale sull'Impero romano avrebbe un significato ben preciso e riguarderebbe la mascolinità tossica degli uomini.

«Pensare spesso, se non tutti i giorni all'Impero romano vuol dire essere un uomo molto forte e potente, insomma un ideale tossico di mascolinità che voleva l'uomo unicamente nei panni di un coraggioso guerriero, un impavido gladiatore o un sanguinario imperatore», ha spiegato un utente sul social network.

Alcune ragazze hanno inizato a pensare a una versione femminile dell'"Impero romano" e lo hanno ritrovato in Lady D, il Titanic e la mitologia greca.

