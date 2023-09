Inter-Milan, Frattesi a Leao come Totti in Roma-Juve: «Stai zitto, 4-1». Poi segna il quinto gol

di Redazione web

Un'umiliazione totale quella subìta dal Milan nel primo derby della stagione contro l'Inter, il quinto del 2023 e finito allo stesso modo: con una netta vittoria da parte dei nerazzurri. E stavolta a partecipare al trionfo c'è anche Davide Frattesi, ex Sassuolo, passato in estate alla corte di Simone Inzaghi, che è entrato a partita in corso e ha messo anche il suo sigillo nel 5-1 finale.

Inter-Milan 5-1, le pagelle Inter: Thuram micidiale, Mkhitaryan eterno. Inzaghi stravince ancora

Inter-Milan 5-1, le pagelle Milan: Pioli demolito, Leao grande assente, Giroud troppo solo. Theo il migliore

Inter-Milan, Frattesi come Totti

Un gesto, da parte di Frattesi, ha subito fatto il giro dei social: sul 4-1, dopo un contrasto con un avversario con l'arbitro Sozza che ha lasciato correre, l'interista si è rivolto ad un avversario (probabilmente Leao, o forse Krunic), lo ha zittito e gli ha mostrato il numero 4 con le dita. Come fece Francesco Totti, in un Roma-Juventus del 2004, quando zittì un giocatore della Juve dicendogli «4-0, a casa».



Non è la prima volta che Frattesi vince a San Siro contro il Milan con una cinquina: era già successo lo scorso inverno (Milan-Sassuolo 2-5) e anche in quell'occasione il calciatore azzurro era andato a segno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 21:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA