Inter-Milan 5-1, le pagelle Inter: Thuram micidiale, Mkhitaryan eterno. Inzaghi stravince ancora

SOMMER 5,5

Rafa tira forte, ma Yann ha delle colpe. Grandi colpe. Poteva fare decisamente di più

DARMIAN 6

Un unico errore che potrebbe spaventare Inzaghi...

ACERBI 6,5

Preferito a Stefan. Francesco ringrazia e non sbaglia niente

BASTONI 6,5

Da tutto, anche una caviglia (74’ De Vrij 6,5: sempre utile quando c'è da difendere)

DUMFRIES 7

Sempre di corsa. In avanti e dietro quando c’è da dare una mano a Matteo. Quando c’è da raddoppiare su Leao

BARELLA 6

Fa il compitino. Ma non è da lui. Ma la Nazionale forse lo ha stancato (64’ Frattesi 7: Azzurro o nerazzurro non cambia. Gioca e segna! Che impatto)

CALHANOGLU 7

Mette la parola fine sul primo derby della Madonnina. Una firma sempre al veleno (80’ Asllani ng)

MKHITARYAN 9

Ecco perché Simone Inzaghi non rinuncia mai a Henrikh.

DIMARCO 7

Pennella palloni solo da spingere in porta. Esce con i crampi. Colpa di Spalletti? (64’ Carlos Augusto 7: scalda le mani dopo pochi secondi. Imprendibile)

THURAM 8

Il grande rimpianto del Milan. Fa un gol pazzesco. Imprendibile per tutti, anche per Maignan (64’ Arnautovic 6,5: Lotta e combatte)

LAUTARO MARTINEZ 7

La seconda rete parte da lui. Una giocata da dieci minuti di applausi. Tutti in piedi per il grande capitano che si conquista anche un rigore. Non pretende di tirarlo. Si fa così...

INZAGHI 8

Non sbaglia niente. Lascia giocare il Milan (possesso palla altissimo) e lo colpisce sempre come e quando vuole. Ennesimo derby vinto. La stelletta sarà nerazzurra? Se queste sono le premesse...

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 20:10

