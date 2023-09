Inter-Milan 5-1, le pagelle Milan: Pioli demolito, Leao grande assente, Giroud troppo solo. Theo il migliore

di Luca Uccello

MAIGNAN 5

Due reti, zero colpe. Sul terzo forse, invece, magari poteva fare qualcosina in più. Sulla pioggia di gol finale meglio sorvolare su errori e responsabilità

CALABRIA 5

Capitano senza muscoli (77’ Florenzi 5: Non incide mai)

KJAER 5

La valigia dell’esperienza è stata dimenticata a Milanello…

THIAW 4

In continua difficoltà con Marcus Thuram. E non solo

THEO HERNANDEZ 7

Assolutamente il migliore. Il rigore? Tanto oramai derby perso in più o in meno…

LOFTUS-CHEEK 4

Sembra Bakayoko… (86’ Musah ng)

KRUNIC 5

Il migliore, e si fa per dire, dei tre in mezzo al campo. Prova a dare equilibrio ma contro questa Inter è praticamente impossibile

REIJNDERS 4,5

Basta far paragoni. È decisamente meglio pensare al presente e giocare a calcio (77’ Jovic 5: Ma è entrato?)

PULISIC 4,5

Questa non è Ibiza e nemmeno la Premier League che Christian ha sempre giocato molto poco.

GIROUD 6

Fa la boa in mezzo a un mare nerazzurro. Una boa che si fa sentire. Eccome se si fa sentire… (77' Okafor 5: Niente e ancora niente)

RAFAEL LEAO 5

Il grande assente. Non basta un lampo al minuto 57 con Sommer colpevole a cambiare una partita senza colpi, senza velocità, senza mai metterci carattere. Il primo vero esame è fallito. Ora c'è la Champions, il Newcastle...

PIOLI 4

Perde il quinto derby dell'anno. Non era mai successo. L'Inter sembra essere su un altro pianeta. E contro gli extraterresti c'è poco da fare. Ma la campagna acquisti doveva dare di più, molto di più. Ma come un anno fa giocano in pochi...

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 20:07

