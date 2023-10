«Milano è un incubo, dopo la laurea mi trasferirò a Napoli»: l'influencer Matilda Abbiati scatena la polemica

di Redazione web

Matilda Abbiati, tiktoker seguita da più di 140mila follower, è sicuramente una persona sempre al centro dell'attenzione del web. Questa volta, ha deciso di accendere la miccia di una polemica clamorosa, che mette in contrapposizione 2 città diversissime tra loro: Milano e Napoli.

L'influencer, in un recente video, ha rivelato di volersi trasferire, il prima possibile, da Milano a Napoli. La tiktoker ha definito Milano “un incubo” e sogna, una volta raggiunto il traguardo della laura, di potersi trasferire a Napoli, da lei ritenuta più adatta alle sue esigenze di vita.

Matilda Abbiati, attualmente studentessa dell'Università Bocconi di Milano, è già un'esperta di polemiche social: poco tempo fa, infatti, ha rivelato di condividere le password di social, telefono e computer col suo fidanzato; altre volte, invece, ha diviso il web con le sue opinioni inerenti relazioni sentimentali e make-up.

Questa volta, ha preso di petto un tema sempre attuale: le differenze tra nord e sud Italia. Nel video intitolato “Andrò a vivere a Napoli”, la tiktoker ha esordito dicendo: «Appena mi laureo vengo a vivere a Napoli. Non mi piace Milano, è un incubo. Il mio fidanzato è napoletano e ogni volta che vengo mi innamoro di Napoli. So che ogni città ha pregi e difetti, ma Milano non mi piace per niente, ha solo gli aspetti negativi di essere una grande città».

Il problema principale, secondo la tiktoker, risiederebbe nella vita frenetica offerta dal capoluogo lombardo: «Milano ti mette fretta.

I commenti del web

Il pubblico di Matilda Abbiati si è diviso in due: c'è chi le dice di ripensarci e ci sono altri, invece, che sono d'accordo con lei. Ecco cosa le scrive un follower: «Come mi si riempie il cuore di gioia quando anche chi non è di Napoli, riesce a percepire la sua magia. Ti aspettiamo a braccia aperte». Una giovane utente ha commentato: «Ciao anche io mi sono trasferita da Milano a Napoli come vuoi fare tu. Fallo, fidati. Per me è stata la cosa migliore che io potessi fare».

Il sogno della giovane influencer è diventare notaio: chissà, quindi, se tra 3 anni manterrà la sua promessa.

