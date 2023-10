La tiktoker Emily Pallini: «Aggredita da un tassista, ha lanciato le mie valigie a terra». La denuncia social

di Redazione web

Emily Pallini, influencer seguitissima su Instagram e su TikTok, ha utilizzato i suoi canali social per raccontare la sua disavventura con l'autista di un taxi. L'alterco sarebbe stato causato dal rifiuto del tassista di accettare il pagamento con il pos: non il primo episodio del genere di recente. Lo sfogo della tiktoker è stato rilanciato anche dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha condiviso il video della ragazza su X e su Instagram.

Lo sfogo di Emily

Oggi, Emily Pallini ha voluto raccontare ai suoi follower la terribile esperienza che ha vissuto, con una serie di video. L'influencer ha esordito così: «Sono ancora completamente senza parole. Vado per prendere il taxi, avevo una valigia grande e pesante con qualche borsa. La tratta che dovevo percorrere era breve, saranno stati 15 minuti a piedi...Appena salgo sul taxi, indico al tassista la destinanzione e lui, infastidito, mi chiede più volte di ripeterla».

Successivamente, il tassista si sarebbe anche lasciato scappare delle frasi dal tono razzista, stando a quanto ha raccontato la tiktoker: «Partiamo, dopo un paio di minuti mi dice: 'Avevi paura di attraversare la strada?'. Non capivo neanche a cosa si riferisse e mi dice che la tratta da percorrere era così breve che sembrava avessi paura di farla a piedi. A parte che è una scelta mia, gli spiego che preferivo prendere il taxi. Allora lui mi risponde dicendomi: 'Ah pensavo avessi paura di tutti questi neri che ci sono in giro'».

A quel punto, dopo un silenzio imbarazzato da parte della ragazza, il tassista, giunto a destinazione, avrebbe parcheggiato il veicolo sulla pista ciclabile, incurante di potenziali ciclisti nei paraggi. Emily Pallini ha dichiarato: «Con tono fuori luogo mi dice che devo pagare in contanti perché lui non aveva il pos. Gli dico che non ho contanti, lui allora alza la voce e mi dice di andare a prelevare. Io continuo a dirgli di no, è un mio diritto pagare con carta.

Stando al racconto della tiktoker, nei paraggi era presente anche una persona che ha assistito all'alterco: un'altra influencer, Alessia Lanza, che avrebbe raggiunto l'amica dopo aver sentito le urla del tassista. La giovane non è riuscita a filmare l'accaduto, anche perchè, poco dopo, il tassista sarebbe fuggito e l'ha abbandonata al suo destino: «Sempre urlando rimonta in macchina, sbatte le portiere e sgomma via dicendo che lui non aveva bisogno dei miei soldi. Mi ha lasciato lì sul marciapiede», ha raccontato l'influencer.

L'indignazione social

Emily conclude il video dicendo: «Non è possibile che un uomo di 50 anni, che potrebbe essere mio padre, si permette di trattare una ragazza, un cliente, in questo modo.. è una vergogna. Sono senza parole e tanto dispiaciuta perché una cosa del genere non dovrebbe mai succedere. Mi sembra tutta una grandissima follia».

Sono in tanti a manifestare solidarietà alla giovane influencer, in primis la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha pubblicato il video della ragazza su X e su Instagram: «Anche oggi una storia di violenza quotidiana da parte di un tassista». E la maggior parte dei commentatori si schiera a favore della ragazza: «Uber sistemerebbe tutto e tutti … un po’ di sana concorrenza». Un altro aggiunge: «Una mentalità proprio da terzo mondo. Che vergogna immaginare tutti i turisti provenienti da veri paesi civili e sviluppati che, sbigotitti e senza parole, vanno a prelevare contanti come se fosse il 1983 per questi trogloditi…».

