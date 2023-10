Taxi, è scontro tra il governo e i sindaci. Salvini a Gualtieri e Sala: «Non accampate scuse». Cosa prevede il decreto

È scontro tra il governo e i sindaci sui taxi. Mentre le città restano al collasso anche per mancanza di auto bianche il ministro Matteo Salvini va all'attacco dei primi cittadini, Roberto Gualtieri in primis, accusandoli di non aver ancora messo in moto la macchina che - in base al decreto asset - consente loro di ampliare del 20% il numero delle licenze dei tassisti.

«Ora tocca ai sindaci, non ci sono più scuse, attendo di capire cosa vogliano fare», dice il titolare dei Trasporti durante il question time alla Camera, visto che «nessun Comune ha ancora pubblicato i bandi» per ampliare il numero dei mezzi. Anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso invita in a «non accampare scuse» in particolare il sindaco di Roma. «Il decreto è fatto male, è inutilizzabile», è la replica del sindaco della capitale.