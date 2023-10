Alba Parietti, denuncia social: «Fila da 40 minuti per i taxi a Roma, assurdo e incomprensibile»

di Redazione web

Alba Parietti è tornata a mostrare uno dei cronici disagi della città di Roma: si tratta delle lunghe code che si creano alla stazione Termini a causa dell'assenza dei taxi. Un fenomeno che negli ultimi mesi sta affliggendo la Capitale. Tra licenze mancanti, turni obsoleti e problemi legati alla gestione di eventi e mobilià, ecco cosa sta accadendo ai taxi della Capitale.

Taxi a Roma, Pippo Baudo: «C'è una dittatura dei tassisti, situazione indegna per una capitale»

Truffatori in taxi per "incassare" i soldi dall'anziana

Taxi a Roma: lo sfogo social

Alba Parietti ha condiviso nelle sue Instagram stories le file interminabili che si sono create nella stazione Termini. In circostanze quali eventi, come la Rydercup, ad esempio, l'assenza di taxi rischia di produrre la prima "brutta impressione" ai turisti, direttamente all'arrivo nella principale stazione italiana.

Lo sfogo degli altri vip

Alba Parietti non è la prima volta che lamenta tale situazione e con lei, anche altri personaggi del mondo dello spettacolo quali ad esempio, Nancy Brilli che all'AdnKronos si è sfogata così: «È una situazione assurda e incomprensibile.

Negli scorsi giorni, invece, a lamentare lo stesso problema anche Pippo Baudo che in merito ha detto: «C'è una dittatura dei tassisti, situazione indegna per una capitale»

« Nuove licenze subito »

«Roma non può più attendere - ha spiegato il consigliere della Regione Lazio Alessio D'Amato -, è necessario aumentare immediatamente le licenze dei Taxi, ne servono almeno duemila prima dell'anno Santo, come richiesto anche dal gruppo di Azione in Campidoglio. La situazione è diventata insostenibile, tutta a danno dei cittadini e dei turisti. È fondamentale che l'amministrazione comunale di Roma, anche attraverso i poteri commissariali per il Giubileo, proceda velocemente e senza indugi all'aumento del numero delle licenze, questo consentirebbe sia di migliorare il servizio sia di creare nuovi posti di lavoro.Tutte le soluzioni finora adottate sono state fallimentari, a partire dalla cosiddetta doppia guida. Il Sindaco Gualtieri deve dare subito dei segnali forti, le soluzioni a metà non vanno bene». Lo ha dichiarato il Consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D'Amato.

