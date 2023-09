Alba Parietti, lacrime a Bellamà col figlio Francesco Oppini. Lui si commuove: «Ho sofferto di depressione»

di Redazione web

Alba Parietti è stata ospite con il figlio Francesco Oppini da Pierluigi Diaco, a Bella Ma', su Rai2. Mamma e figlio hanno dialogato con il conduttore raccontando momenti molti toccanti, come un periodo un po' cupo in età adolescenziale per il 41enne, ex gieffino, e di come grazie all'aiuto dei genitori, il commentatore sportivo sia riuscito ad uscirne.

«Non sono mai stato infelice perché sia lei - ha spiegato in studio Francesco Oppini riferendosi alla mamma Alba Parietti - sia mio padre sono sempre stati attentissimi nei miei momenti di down, quello che una volta non veniva definito bullismo».

Lacrime in studio

«Ti ho fatto questa domanda perché ho scoperto che io e te abbiamo una cosa in comune - ha detto Pierluigi Diaco, conduttore della trasmissione, rivolgendosi a Francesco Oppini -.

Proprio l'ascolto in studio di una canzone del cantautore ha fatto piangere Francesco Oppini, il conduttore e la stessa Alba Parietti, insieme alla commozione del pubblico.

«Quello che penso di mamma Alba»

«Credo che sia davvero molto bella, anche se la preferisco struccata», ha detto Francesco Oppini di mamma Alba che con emozione sorrideva regalando momenti della propria vita e raccontando del rapporto che hanno come mamma e figlio. I due, sempre legatissimi, hanno infatti condiviso un video prima della puntata per annunciare al pubblico che sarebbero stati lì insieme.

