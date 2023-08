Alba Parietti su femminicidi e stupri: «Cultura maschilista misogina». Un hater: «Trent’anni fa». Lei si infuria e risponde così

di Redazione Web

«Gli uomini, che sono i principali responsabili di queste atrocità spesso difesi da madri, sorelle, amiche e società, cultura maschilista misogina». Sono queste le parole che Alba Parietti ha utilizzato per iniziare un discorso, sul suo profilo Instagram, riguardo ai troppi casi di femminicidio e di stupro. Parole forti quelle della conduttrice che non sono passate inosservate ai fan. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto nel dettaglio.

Alba Parietti, scatti sexy (a 62 anni) in vacanza a Formentera: «Specchio»

Alba Parietti e la dedica a Fabio Adami: «Non ci lasceremo mai»

«L’argomento è sempre lo stesso: stupri, femminicidi - ha scritto Alba Parietti su Instagram -. La donna comunque oggetto perenne di giudizio. Una donna non può provocare, divertirsi, realizzarsi, essere vanitosa, spregiudicata, invecchiare come le pare essere semplicemente libera di essere l’ideale che ha di se stessa senza essere massacrata da pregiudizi, invidia, commenti giustizialisti che scannerizzano ogni sua debolezza per giustificare atti mostruosi».

«Mamme insegnate alle vostre figlie a pretendere il rispetto»

«Gli uomini veri devono insegnare attraverso le parole, l’esempio l’atteggiamento il rispetto per il mondo femminile, omosessuale della diversità qualunque essa sia e le donne devono rispettare le altre donne - ha continuato Alba Parietti -.

Poi, ha aggiunto: «Mamme insegnate alle vostre figlie a pretendere il rispetto prima ancora della cena o del regalo e ad amarsi . Che l’amore è condivisione e non una merce di scambio. Che gli uomini ti devono proteggere e stimare prima di tutto. Madri e padri insegnate in famiglia il valore della donna. Se vostro figlio adolescente non ha rispetto delle donne o del prossimo non e’ un figo è semplicemente un cretino».

Il commento

Un commento di un hater, a corredo del post, ha suscitato la reazione di Alba Parietti. «Trent'anni fa», ha scritto un utente. Così, la conduttrice ha subito risposto a tono: «Ecco lo scemo di turno che si sacrifica per far capire meglio l'esempio».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA