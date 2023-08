Alba Parietti in lacrime: «Mi struggo al tuo pensiero perché non ti vedrò mai più»

di Redazione web

Dopo la fine della prima stagione di "Non sono una signora", Alba Parietti può finalmente godersi una meritata vacanza a Formentera in compagnia di amici, del suo compagno, Fabio Adami e del figlio Francesco Oppini che l'ha raggiunta insieme alla fidanzata Francesca Viverit. Purtroppo, però, nelle ultime ore la calma è stata distrutta da un momento molto difficile per Alba, e a causa del suo lavoro (proprio ieri sera, 11 agosto, ha condotto una serata a Palmi dove sono accorsi più di 500 fan per sostenerla), non ha potuto dare sfogo alla sua sofferenza, custodita profondamente. Finiti gli impegni di lavoro, Alba ha potuto raccontare il dolore che sta provando in questi momenti a causa della recente perdita.

Alba Parietti ha confessato ai suoi follower su Instagram che nelle ultime ore ha dovuto farsi molta forza per poter affrontare il dolore di una perdita così importante per lei. Infatti, proprio ieri è venuto a mancare il suo gatto, Papu, che da 15 anni la accompagnava nella sua vita e a lui ha dedicato un post su Instagram dove dice: «Avrei tanto voluto piangere e non potevo . Eri così indifeso e sofferente da stringere il cuore. Proprio questa settimana senza poterti dare un ultimo abbraccio. Il bello è il brutto di questo lavoro è che obbliga a metterti una maschera ti obbliga a svuotarti di te e infilare il sorriso e questo ti insegna a separati dalla realtà per non sentire il dolore. Eri famiglia per me che famiglia non ho più.

Il dolore per la perdita dell'amico a quattro zampe è molto profondo e Alba, durante il suo intervento a Palmi, per il Festival dei Tramonti, non è riuscita a nascondere il tremolio della voce e si è commossa, raccontando al pubblico quello che stava succedendo.

«Chi ama gli animali mi può capire, ho perso il mio gatto dopo 15 anni insieme», ha confessato con la voce rotta.

Il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini ha pubblicato un post in cui, anche lui, ricorda il dolce Papu e ha scritto: «Siamo tornati a casa da poco dal mare e Francesca, dopo essere stata qualche ora prima al telefono con mia madre, con voce ferma mi dice: “vieni qui un attimo, siediti, ti devo parlare”. Avevo capito tutto, ma speravo ancora una volta nel mio solito pessimismo di fronte a certe cose, ma questa volta avevo ragione e lei una volta seduto esclama tenendomi le mani: “Papu non c’è più”. Spiegare in questo momento di più mi viene molto difficile, ma qualcosa lo voglio scrivere proprio per l’importanza ed il segno che hai lasciato nella nostra famiglia in questi bellissimi quindici anni assieme. In questi giorni tra ricovero, telefonate e cure varie della clinica veterinaria vicino a casa che si è presa cura di te assieme ai soliti preziosi amici di famiglia, eravamo tutti un po’ più sollevati e speranzosi in seguito al passare dei giorni e alle notizie dei dottori. Tutto ciò nonostante l’età ed il quadro clinico ed invece tu, come moltissimi felini, hai voluto togliere il mantello da supereroe a quattro zampe e alleviare le nostre ansie ed il nostro pensiero verso di te andando incontro senza paura a ciò che purtroppo il cerchio della vita, prima o poi, prepara per tutti. Sei stato il gatto più silenzioso, educato e tenero che abbiamo mai visto, ed il tuo amico di giochi Venghi ora ti cercherà, eccome se ti cercherà, anche se sono convinto che in qualche modo lui ora sappia che stai meglio, che sei in un posto migliore al fianco di Peppino e di tutti i tuoi amichetti pelosi. Tra le cose che stasera feriscono è proprio il fatto di averci creduto, nonostante tutto, nonostante l’età, nonostante gli acciacchi, i problemi gravi di salute. Tutti noi siamo fieri di ciò che sei stato e di quello che hai rappresentato. Un pezzo di te sarà sempre dentro di noi, nei nostri pensieri e cuori, anche se questa sera, come tutte le volte che purtroppo succede, un pezzo di me è volato via assieme a te. Mancherai Papulino, un giorno tutti saremo nuovamente assieme per guardarci, respirare, correre e dormire assieme. Con amore, la tua famiglia, da sempre e per sempre… Fai buon viaggio piccola meraviglia, ora puoi tornare a vivere come piaceva fare a te».

