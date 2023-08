Alba Parietti in bikini a Formentera a 62 anni. L'hater: «Devi fare più squat». Lei risponde così

di Redazione Web

Alba Parietti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in bikini nero a Formentera, consapevole di come questa possa essere interpretata dagli hater come «una scusa per esibirsi».

Ciononostante, la conduttrice televisiva, le cui provocazioni sono tanto note quanto efficaci, si è mostrata senza filtri perché «il dono lo vuoi conservare più a lungo possibile». Tuttavia, le foto di Alba Parietti non sono passate inosservate agli hater che hanno commentato il post social della showgirl. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Alba Parietti e la villa a Ibiza. Valanga di critiche: «Basta, sono anni che ostenti la tua ricchezza»

Alba Parietti in gran forma, la foto hot in intimo a Courmayeur

Alba Parietti nelle foto pubblicate sul suo profilo Instagram ha mostrato un fisico senza tempo, nella riprova di come l'età spesso sia solo un numero. «La vanità non è stupidità - ha scritto Alba Parietti a corredo del post Instagram -.

A corredo del post di Alba Parietti un hater non ha perso l'occasione per dire la sua. «Devi fare molti squat e poi forse fare foto del genere». E la conduttrice ha risposto: «Puoi fare tutto lo squat che vuoi non sarai mai me». E ancora un altro hater: «Ma ci fai o ci sei. Ti piace istigare la gente». E lei: «Ma certo che mi piace istigare la gente».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Agosto 2023, 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA