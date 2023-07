Alba Parietti, sorpresa a 'Non sono una signora': Francesco Oppini, Drag Queen per una sera

di Redazione web

'Non sono una signora' è uno show dedicato all’arte performativa delle Drag Queen, condotto da Alba Parietti e in onda su Rai2. Durante l'ultima puntata del programma, ieri 13 luglio, la conduttrice e showgirl ha ricevuto una sorpresa "inaspettata".

A partecipare alla gara tra le Drag Queen anche il figlio Francesco Oppini che si è svelato alla fine della sua performance tra lo stupore dei presenti e dei telespettatori. Vediamo insieme cosa è successo.

La prima edizione del programma dedicato all'arte delle Drag Queen è un successo. Alba Parietti, alla conduzione, ha messo in scena una rappresentazione reale di quello che è un mondo che, sulla televisione pubblica, ha atteso fin troppo per essere trasmesso.



"Non sono una signora", adattamento italiano del format Make Up Your Mind, prodotto in collaborazione con Fremantle Italia, è un programma di Fabio Pastrello e di Ennio Meloni, Annalisa Montaldo e Antonio Vicaretti. La direzione artistica è di Nick Cerioni. La regia è a cura di Fabrizio Guttuso.

Nell'ultima puntata, tra i protagonisti assoluti, il figlio della conduttrice Francesco Oppini si è esibito lasciando mamma Alba e tutti i presenti senza fiato.

Francesco Oppini, Drag Queen per una notte

Francesco Oppini, per una sera Saetta McDown è la Drag Queen più inaspettata della serata.

Alba Parietti ha commentato l'esibizione del figlio con un iconico «Ogni scarrafone è bell'a mamma soja».

