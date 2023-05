Alba Parietti posa contro gli hater: «Piede sul lavandino e bocca a c**o di gallina? Non tritatemi gli zebedei»

di Redazione web

Alba Parietti si scaglia contro gli hater su Instagram con l'ironia che la contraddistingue. La showgirl chiede a chi la critica «Ma voi, dico a voi, non avete proprio un accidenti da fare che guardare e commentare negativamente una che vi sta antipatica?»

Barbara D'Urso, parata di vip al compleanno: la conduttrice ha festeggiato 66 anni. Le foto

Leone d'Oro alla carriera ad Alba Parietti premiata con Conti e Graziani

#AlbaParietti posa contro gli #hater: «Piede sul lavandino e bocca a c**o di gallina? Non tritatemi gli zebedei» https://t.co/yAtpG4KK99 — Leggo (@leggoit) May 16, 2023

Lo sfogo di Alba su Instagram

«Faccio questa foto solo per sentirmi chiedere perché metto sempre il piede sul lavandino… volete la risposta? Perché mi piace mettere il piede sul lavandino. Mi chiedete perché metto la bocca a c… di gallina? Perché mi piace un casino sia l’una che l’altra cosa», scrive infuriata la Parietti sul social.

Alba Parietti: «Non tritatemi gli zebedei!»

«Mi chiedete perché mi faccio sempre le foto in bagno? Ma voi, dico a voi, non avete proprio un accidenti da fare che guardare e commentare negativamente una che vi sta antipatica, con un piede sul lavandino, la bocca a c**o di gallina che si fa le foto a 62 (a luglio) anni in bagno e tritarle gli zebedei? Beh il problema è molto più vostro che mio», conclude Alba Parietti.

I fan sotto tutti dalla sua parte: «Fai ciò che vuoi, sei una forza della natura».

E ancora, «Fregatene come hai sempre fatto, da donna intelligente quale sei!»

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA