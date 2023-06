Alba Parietti scatta un selfie a mare, il dettaglio nella foto non sfugge ai fan: «Sei in una spiaggia nudisti?»

di Redazione Web

Un relax particolare per Alba Parietti. La showgirl si mostra su Instagram solare e sorridente, sotto il sole della Spagna. «Formentera Today», scrive sotto il post in cui mostra la spiaggia e diversi selfie con cappello di paglia e occhiali da sole per proteggersi dal caldo torrido. Ma i fan non restano indifferenti di fronte ad un un dettaglio che emerge dagli scatti. Ecco cosa è successo.

L'ironia social

«Ma è una spiaggia nudisti? si intravede un c**o nella foto », scrive un utente, divertito dal particolare dello scatto.

Impazzano, poi, i commenti degli hater che non si arrestano a commentare con frasi al veleno: «Al tuo posto anch'io sarei felice di vivere...», «Ma una foto senza filtri?», «ok rifatta un po'».

