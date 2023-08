Alba Parietti e la villa a Ibiza. Valanga di critiche: «Basta, sono anni che ostenti la tua ricchezza»

di Redazione Web

Alba Parietti è in vacanza ad Ibiza. La conduttrice televisiva ama trascorrere le vacanze estive nell'isola delle Baleari. Una passione così forte, quella di Alba Parietti per Ibiza che possiede anche una proprietà sull'isola. Una villa mozzafiato. Per la conduttrice, la sua casa ad Ibiza è un vero angolo di paradiso, un posto unico dove può staccare da tutto e da tutti e godersi giornate di relax puro. Tutto questo però, Alba Parietti ama condividerlo con i suoi fan sul suo profilo Instagram. Ma non mancano le critiche degli hater all'ultimo post social che la conduttrice ha pubblicato sul suo profilo. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Alba Parietti su Instagram

«Questo è quello che vedo da casa mia. Una delle cose più belle che si possono immaginare. Io una luna così non l'ho mai vista e ve la voglio dedicare tutta». Sono queste le parole che Alba Parietti ha scritto nel suo ultimo post Instagram.

Sono stati molti i like per la tenera dedica della conduttrice ai suoi fan, tuttavia, c'è anche chi non ha gradito il suo gesto. «Una casa bellissima, ma anche basta. Sono anni che ostenti la tua ricchezza», ha scritto un utente a corredo del post di Alba Parietti. E ancora: «Ogni anno devi postare le foto della tua casa ad Ibiza. Che gusto ci trovi ad ostentare la tua ricchezza? Pensi ti faccia bene tutto questo cinismo? Sei una snob, priva di spessore priva di sensibilità».

