Non sono una signora, Gigi e Ross vincono il Drag Show. La gaffe di Cristina D'Avena: aveva già svelato tutto

La prima edizione di Non sono una signora è giunta al termine e ha visto trionfare i "The Nancies" che con le loro tutine blu luccincati, piene di paillettes. Dietro le parrucche e il make up impeccabile, i volti di Gigi e Ross, il duo comico partito da Zelig, per poi arrivare alla Rai, con Made in Sud.

La finale di "Non sono una signora" ha regalato moltissime emozioni, Alba Parietti è stata incoronata dai social come la «nuova regina del giovedì sera» e il programma è «rivelazione dell'anno». Tuttavia, non sono mancate le sorprese e i colpi di scena, come quello di Cristina D'Avena, una delle giudici che ha incidentalmente spoilerato i vincitori poco prima della messa in onda della finalissima (registrata a settembre 2022).

Andiamo a scoprire che cosa ha combinato la cantante.

Grazie a #nonsonounasignora per averci regalato l’esperienza più straordinaria di tutta la nostra carriera! Grazie all’incredibile gruppo di lavoro e a tutti gli amici/finalisti e non, che hanno condiviso un momento così bello! W le Nancies, è inutile che ci Pensies!!! pic.twitter.com/ONfX4njU3J — Gigi & Ross (@Gigi_e_Ross) July 27, 2023

Cristina D'Avena e gli spoiler

Cristina D'Avena è stata protagonista di una gaffe molto divertente che, però, ha "rovinato" il brivido della finale di Non sono una signora a molti. La cantante, infatti, nell'annunciare l'appuntamento con i suoi fan per l'ultima puntata del programma condotto da Alba Parietti, ha condiviso una serie di foto che avrebbero dovuto incuriosire i suoi fan. La sua intenzione non era certo quella di anticipare chi avrebbe vinto la prima edizione. Infatti, in uno scatto, infatti, si intravede una foto di gruppo, con tutto il cast e The Nancies (Gigi e Ross) che alzano la coppa, simbolo di vittoria.

Nonostante Cristina D'Avena abbia cancellato immediatamente il post sul gruppo Facebook, creato per i suoi fan, la foto stava già facendo il giro del web.

Come direbbe una delle sue famosissime canzoni, la sigla del cartone animato Pollon, «Cristina, Cristina combina guai!»

Cristina D'Avena ha segnato l'infanzia della maggior parte dei bambini e i suoi fan la adorano e sperano che lei possa tornare nella seconda stagione di Non sono una signora, magari questa volta con le dovute attenzioni ai post che pubblica!

