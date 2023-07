Roberta Capua, malore prima dell'esibizione a Non sono una signora: «Non respiro, non ce la faccio»

di Redazione web

Roberta Capua ha vissuto una brutta disavventura dietro le quinte del programma "Non sono una signora", condotto da Alba Parietti, in onda su Rai2. Il programma consiste nel dare la possibilità a volti noti della televisione di immergersi nei panni di una drag queen e di interpretare un personaggio drag, inventato da loro. Le trasformazioni sono incredibili e le celebrità sono irriconoscibili.

Tra queste, durante l'ultima puntata andata in onda, c'è stata anche Roberta Capua che ha deciso di portare in scena la sua "Vulcanya", una drag queen vestita di uno strettissimo abito in lattice bianco, lunghissimi artigli e cresta verde. Irriconoscibile.

Purtroppo, poco prima dell'esibizione, Roberta Capua ha avuto un malore documentato dalle telecamere della Rai presenti nel backstage. Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Roberta Capua e la dichiarazione choc: «Ho perso un bambino e lo sto raccontando adesso per la prima volta»

Roberta Capua, la confessione a 'I fatti vostri': «Volevo fare l'avvocato, Miss Italia ha stravolto i miei piani»

Il malore di Roberta Capua

Poco prima di entrare nello studio di "Non Sono Una Signora", Roberta Capua era nel suo camerino insieme alla costumista e alla truccatrice per sistemare gli ultimi dettaglia. Ad un certo punto, tuttavia, la conduttrice ha iniziato ad avvertire un senso di soffocamento causato dalla tutina in lattice che indossava.

Il vestito la stringeva troppo e non riusciva più a respirare. Questa disavventura ha rischiato di mettere in pericolo la sua salute e la sua esibizione. «Non ce la faccio, non riesco a respirare e mi sto sentendo male», ha detto Roberta, mentre il costumista la aiutava a districarsi nella tutina, aprendole la cerniera e permettendole di respirare.

Per fortuna, sono bastati pochi minuti e la conduttrice si è ripresa del tutto ed è riuscita ad esibirsi nei panni di "Vulcanya", una drag queen esplosiva.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Luglio 2023, 08:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA