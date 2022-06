Roberta Capua torna a Estate in diretta: «Con Semprini tanta attualità ma con musica e leggerezza»

Squadra vincente non si cambia. E infatti la nuova edizione di Estate in diretta è stata affidata, come lo scorso anno, a Roberta Capua e Gianluca Semprini, che terranno compagnia ai telespettatori di Rai1 tutti i giorni dalle 17.20 fino a settembre.



Come è stata la ripartenza del programma?

«Ho avuto la sensazione di tornare a casa, perché ho ritrovato lo stesso gruppo di lavoro, le stesse persone. Ero pronta, carica, contenta. Con Semprini si è creata una bella empatia ed è stato davvero molto piacevole ritrovarci, abbiamo ripreso da dove avevamo finito lo scorso anno. Anche quest'anno cercheremo di fare il più possibile insieme, manteniamo la stessa formula, visto che ha funzonato».

Che edizione si aspetta?

«Bella, divertente, ricca di soddisfazioni, perché abbiamo cominciato con il piede giusto. Ovviamente sarà l'attualità a dettare la linea, ma noi vogliamo dare un tono di leggerezza, quindi speriamo di avere solo storie belle da raccontare, con musica e ospiti».

La musica dal vivo è la grande novità di quest'anno.

«Sì, abbiamo un pianoforte fisso, con la musica di Marcello Cirillo che farà da colonna sonora alla trasmissione. Proprio perché c'è voglia di leggerezza».

Le pesa lavorare durante l'estate?

«È un po' un sacrificio, sicuramente, anche perché la mia famiglia vive a Bologna. Ma la soddisfazione è grande, ripaga di tutto».

Quest'anno ha condotto anche il PrimaFestival, che esperienza è stata?

«Molto bella, ci tenevo tantissimo e che ho rischiato di saltarla per il Covid, sono guarita appena in tempo».

E dopo l'estate cosa l'aspetta?

«Non lo so ancora, per ora ho Estate in diretta, che è già un bell'impegno».



