Roberta Capua e la dichiarazione choc: «Ho perso un bambino e lo sto raccontando adesso per la prima volta»

di Redazione web

Roberta Capua è uno dei volti dello spettacolo italiano più amato dai telespettatori. La conduttrice, ex Miss Italia, è sempre stata molto riservata e non ha mai acceso riflettori sulla propria vita privata che, giustamente, ha sempre preferito tenere per sé. In una recente intervista, però, ha raccontato che nella sua esistenza ci sono state sì, tante gioie, ma anche molti dolori, uno su tutti la perdita di un bambino. Questo episodio non era mai stato raccontato prima dalla presentatrice di origine napoletana.

Roberta Capua, la confessione a 'I fatti vostri': «Volevo fare l'avvocato, Miss Italia ha stravolto i miei piani»

Roberta Capua, dura confessione da Francesca Fialdini: «Essere Miss Italia nel mondo della moda è stata una difficoltà in più»

Il racconto di Roberta Capua

Roberta Capua è stata ospite nel salotto di Patrizia Finucci Gallo all'Hotel Il Guercino, dove si è raccontata a cuore aperto: ha parlato dei successi della sua carriera e vita personale ma, anche, di alcuni dolori che l'hanno toccata nel profondo. Uno dei dispiaceri più grandi che ha provato è stato quello di perdere un figlio: «Ho perso un bambino, lo dico per la prima volta. Ce ne sono stati di dolori nella mia vita, ma non li ho mai cavalcati».

Inoltre, la conduttrice ha parlato di alcuni episodi che ha vissuto da bambina che sicuramente l'hanno ferita: «Facevo la quarta o la quinta elementare. All’epoca portavo l’apparecchio ai denti e gli occhiali. Una delle maestre che faceva i provini mi scartò per questo motivo. Oggi succederebbe un putiferio, mia mamma invece non gli diede peso. In realtà mi segnò moltissimo, Miss Italia fu il mio riscatto».

Verissimo, Roberta Capua rivela: «Ho preso il Covid prima di Sanremo e temevo di non farcela. La virologa Ilaria? È mia cugina»

Roberta Capua e il rapporto con Silvio Berlusconi

Infine, Roberta Capua ha anche parlato di quando ha conosciuto Silvio Berlusconi, scomparso dieci giorni fa: «Ai tempi facevo piccole parti in televisione e lui non era ancora sceso in politica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA