Estate in Diretta , l'ospite scoppia a piangere durante l'intervista: «L'urlo di dolore...». Roberta Capua reagisce così. Oggi, nel programma contenitore di Rai1 si è tornati a parlare della Torre dei Moro, il grattacielo di Milano distrutto nell'incendio.

La conduttrice Roberta Capua lancia l'intervista alla signora Rita che, oltre all'appartamento, nel rogo ha perso la sua gattina. L'inquilina in lacrime racconta: «Stavo tornando a casa quando ho visto le fiamme. Ho urlato non per la casa, ma per la mia gattina. È morta da sola, era la mia piccolina. Ho pensato di morire». Roberta Capua commossa.

Poi, la parola passa a un'altra inquilina che in lacrime lancia l'appello: «Abbiamo perso tutto, non si tratta solo di cose. Ognuno di noi ha bisogno di radici, quelle erano le nostre case. Non lasciateci soli».

