Estate in Diretta, lite in tv. L'intervistata va fuori di sé con la giornalista: «Non ti interessa quello che faccio io»

Estate in Diretta , l'intervistata: «Non ti interessa quello che faccio io». Oggi, nella trasmissione condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini si è tornati a parlare della morte di Laura Ziliani, la vigilessa di 55 anni il cui corpo è stato ritrovato tra la vegetazione a Temù, in Vallecamonica lo scorso otto agosto. «Indagate per omicidio volontario e occultamento di cadavere due delle figlie, Paola e Silvia di 28 e 19 anni», spiegano in studio.

L'inviata di Estate in Diretta ha intervistato la signora Marisa, mamma di Laura Ziliani e nonna delle due ragazze. Ecco le parole della signora: «La vita è fatta di verità e di persone, io la verità la so ma non la dico. Consideri io non sono una parente qualunque, sono sua madre».

Poi, quando la giornalista le chiede che rapporto abbia con le nipoti, Marisa s'infuria: «Non le interessa quello che faccio io con le mie nipoti». E chiude il portone all'inviata. Il dolore da mamma e da nonna è troppo forte, le indagini continuano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 18:28

