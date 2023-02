Roberta Capua, la confessione a 'I fatti vostri': «Volevo fare l'avvocato, Miss Italia ha stravolto i miei piani»

Roberta Capua ospite del programma "I Fatti Vostri" si racconta in toto. Parlando dell'esperienza a "Uno Mattina in famiglia", dice: «Sono stati 4 anni di divertimento di lavoro, nonostante la sveglia presto perchè iniziava all’alba, una bella famiglia poi con Tiberio Timperi siamo rimasti molto amici, ci vogliamo molto bene, ho dei bellissimi ricordi».



Dopo poco, Roberta ricorda gli esordi: «Io sono approdata in questo lavoro un po’ per caso, volevo fare l’avvocato come mio padre, era il mio modello, poi però nella mia vita è successo qualcosa che ha stravolto i miei piani…», ovvero la vittoria di Miss Italia nel 1986: «Ci avevano fatto lavorare moltissimo, è stata una svolta».

Leggi anche > Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo e Clotilde Esposito: il like sospetto accende il gossip

Anche la mamma di Roberta Capua, nel 1959, era diventata Miss Italia: «Poi l’anno dopo Miss Universo ed era una tappa obbligata, conitinua la conduttrice, un’esperienza strana, 70 ragazze da tutti i Paesi dal mondo, avevo appena compiuto 18 anni, catapultata in una situazione… un’esperienza. L’idea dell’avvocato è cominciata a vacillare quasi subito, ho cominciato a lavorare nel mondo della moda, a fare l’indossatrice e poi da lì la voglia di fare quel passetto in più perchè sai che le indossatrici non parlano, ho provato a fare televisione».

Il privato

«Mio figlio Leonardo domani compie 15 anni, mi sembra ieri quando ho scoperto di aspettarlo, quando è nato, l’ho desiderato tanto. Sono una mamma presente ma non apprensiva ne soffocante. Lui è bravo, non mi da pensieri nonostante l’età delicata, non mi lamento anche se siamo alle porte dell’adolescenza. Non vedo l’ora di vederlo crescere ancora di più perchè ad ogni fase ci regalano qualcosa di diverso».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Febbraio 2023, 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA