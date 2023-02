Arisa, il filtro Instagram Kim Kardashian incanta i fan: come un cartone animato

Non smette mai di stupire Arisa. Nemmeno con i filtri Instagram. E' di qualche ora fa, l'ultimo filtro del social network, alla Kim Kardashian, che la cantante ha voluto nuovamente utilizzare, mostrandosi ai suoi follower come il suo viso cambia utilizzando il filtro. E il risultato è tutto da scoprire. Arisa, infatti, assume le sembianza di un cartone animato. Ma non si ferma qui.

Utilizzando il filtro, la prof di Amici 22 canta "Volare - Nel blu dipinto di blu" inquadrandosi in primopiano. Capello biondo platino e trucco perfetto: Arisa sembra dipinta con i pennarelli. Il tutto corredato da una voce strepitosa. Il pubblico è abituata ad un'Arisa "senza filtri", capace di dire tutto di getto e di mostrarsi fragile anche davanti alle telecamere. E, anche stavolta, seppur in sembianze camuffate, non si è fermata.

Il filtro filtro alla Kim Kardashian

Non è la prima volta che Arisa utilizza questo filtro. Qualche giorno fa, in una delle ultime storie, che ha postato sul proprio profilo Instagram il filtro alla Kim Kardashian parlando della sua alimentazione: prima ha spiegato cos'ha mangiato per cena e poi alcuni fastidi che le hanno portato certi cibi. Il video è stato esilarante.

Cosa ha fatto

Super truccata, con due labbre giganti e ciglia finte, è così che Arisa si è presentata ai suoi fan in una recente storia che ha postato su Instagram. La cantante (camuffata dal filtro "Kim Kardashian") ha raccontato: «Ho mangiato un pesciolino fatto in padella con della cipolla, molta cipolla quasi come se fosse un contorno. È stato bello, una cenetta light e deliziosa. Adesso vedo come mi sveglio domani mattina perché non vorrei svegliarmi gonfia come quando mangio i carboidarati col glutine, con quelli senza glutine mi succede meno, comunque mi sento gonfia. Tipo ieri sera ho mangiato le patate e stamattina mi sono alzata gonfia»

