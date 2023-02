Cecilia Rodriguez, gaffe “hot” su Instagram: «Vado a fare un....»

di Redazione web gossip

Gaffe per Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen parla con i fan su Instagram e, dopo aver pubblicizzato brand e aver fornito il suo codice sconto, ecco che dice una frase che lascia perplessi i follower. Augurando una buona serata a tutti, Cechu dice: «Vado a riposarmi, vado a fare un pisel(lino)...» confondendo la parola con "pisolino". Rendendosi subito conto della gaffe, cerca di rimediare nella story successiva, dicendo: «Volevo dire pisolino! quell'altro l'ho già fatto stamattina...» continua ridendo e dando un senso più "hot" alla parola, anche grazie al tag di Ignazio Moser. Insomma, una gaffe impossibile da non notare e di certo epica.

Ma sorridendo, Cecilia conferma così, nuovamente, che le cose con Ignazio vadano a gonfie vele. Contrariamente a quanto il gossip aveva riportato pochi giorni fa, lanciando lo scoop del tradimento di lui e il naufragio del matriomonio.

La presunta crisi

Nonostante le smentite sulla rottura tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, tutto faceva intendere, soprattutto sui social network, che la showgirl non fosse tranquilla. In una delle ultime storie pubblicat su Instagram trapelava una certa insicurezza da parte della showgirl. Mentre era in macchina alla guida, Cecilia ha ripreso il suo fidanzato col cellulare mentre corre per strada per fare un po' di sport. E in molti hanno avanzato il dubbio che Cecilia stesse pedinando Ignazio. Dopo tanto parlare, infatti, il gossip era convinto che l'ex ciclista trentino avesse tradito la bella Cecilia. Ma la sorella di Belen Rodriguez ha smentito con i fatti i tanti rumors scoppiati su di loro. Qualche giorno fa, infatti, in una storia su Instagram ha pubblicato una foto del suo Ignazio mentre dorme. Una tenera immagine che smentisce tutti i dubbi nati su una possibile crisi di coppia. E a riprova del sereno tornato tra i due ecco gli indizi social di un brunch a quattro in compagnia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

