Alba Parietti e Francesco Oppini: «Per i figli le mamme sono sempre bambine». Un hater: La vecchiaia ti fa paura

Alba Parietti si sta godendo la sua vacanza a Formentera tra mare, sole e relax. In acqua gioca con l'obiettivo e si lascia ritrarre in tutto il suo splendore pubblicando molti scatti sul suo profilo Instagram dove non mancano i commenti dei fan. Tra i tanti follower c'è anche chi lascia commenti taglienti. Infatti, proprio nelle ultime ore, la conduttrice televisiva ha pubblicato una tenera foto con il figlio Francesco Oppini. Ed anche in questo caso gli utenti si sono divisi a causa della didascalia che Alba Parietti ha scritto a corredo della foto con il figlio. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Per i figli le mamme sono sempre delle bambine? O forse era il contrario». Sono queste le parole che Alba Parietti ha scritto a corredo della foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

Non è la prima volta che Alba Parietti scatena gli hater con le sue pose in spiaggia. Questa volta però la conduttrice ha scelto di ignorare i commenti cattivi degli hater.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 21:40

