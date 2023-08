Alba Parietti e la dedica a Fabio Adami: «Non ci lasceremo mai». Il commento: «Non sei l’unica ad avere un uomo». Lei risponde così

di Redazione Web

Non c'è niente da aggiungere: Alba Parietti e il suo attuale compagno, Fabio Adami, manager di Poste italiane, formano davvero una bellissima coppia. Per Alba, 62 anni è la prima storia importante dopo un lungo periodo in cui gli uomini «sono stati giochi, persone con cui mi sono divertita e che si sono divertite con me».

Nelle ultime ore, la coppia si sta godendo una vacanza in totale relax a Formentera dove non è mancata una splendida dedica d'amore da parte della conduttrice.

«E non ci lasceremo mai. L'estate più bella della mia vita». Sono queste le parole che Alba Parietti ha scritto a corredo del post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Botta e risposta

Tuttavia, un hater non ha condiviso il pensiero della conduttrice e ha lasciato un commento del tutto pungente. «Ma è mai possibile che ogni volta che apro Instagram ci sei tu? Antipatica, sessantenne che vuole fare la trentenne e sventoli sempre effusioni amore - ha scritto un hater -. E basta. Non sei l'unica ad avere un uomo, i tuoi ormoni sfogali in privato. Che poi se le persone avessero la possibilità e il tempo di rifarsi come fai tu, sarebbero tutte molto meglio di te».

A tale proposito, Alba Parietti ha risposto senza esitazione. «Vedo che il suo profilo fake e le potrei consigliare, se avesse almeno un paio di neuroni, uno psicologo che le spieghi che se lei mi segue e poi si lamenta che le appaio il problema è il suo e non mio - ha sottolineato la conduttrice -. La voglio aiutare perché sono buona a non soffrire più e la banno. Visto che le provoco sofferenza e nonostante ciò mi segue».

