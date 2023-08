Alba Parietti, 18 mesi con Fabio: «L'amore è un meraviglioso passo a due»

di Redazione web

Alba Parietti, così innamorata, «non l'abbiamo vista mai». I fan, infatti, hanno notato quanto la showgirl sia presa dal suo amato Fabio Adami. Proprio nelle ultime ore, un'altra dedica social è stata rivolta al manager 56enne da parte della sua adorata compagna.

La conduttrice 62enne, infatti, ha condiviso un selfie con i fan per il loro mesiversario: ecco cosa ha scritto.

Alba Parietti, il dettaglio rivelato ai fan: «Non sono una signora 2 forse lo faremo...»

Alba Parietti e la dedica a Fabio Adami: «Non ci lasceremo mai». Il commento: «Non sei l’unica ad avere un uomo». Lei risponde così

Che sia innamorata sul serio le si legge in viso: sorridente e spensierata, Alba Parietti abbraccia il suo uomo e nell'ultimo selfie ha conquistato ancora una volta i fan.

«18 mesi di felicità assoluta. L'amore è solo un meraviglioso un passo a due», ha scritto nella didascalia del post.

A Ibiza con Fabio

Volata a Ibiza con il suo amato, Alba Parietti si sta godendo nelle ultime ore un po' di sole e un pranzo di coppia in spiaggia con Claudio Baglioni in sottofondo e la sua 'dodici note' come gesto affettuoso per il loro mesiversario in vacanza.

