Alba Parietti, il dettaglio rivelato ai fan: «Non sono una signora 2 forse lo faremo...»

L'idea alla base di Non sono una signora, il programma condotto da Alba Parietti permette a diversi uomini del mondo dello spettacolo di mettersi in gioco in una veste di una drag queen studiandone le mosse e il portamento al fine di convincere gli esperti a votare per loro. Nelle ultime ore, Alba Parietti, attraverso un commento di una fan a corredo di una foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, ha rivelato un dettaglio importante sul programma che non è passato inosservato ai fan. Ma andiamo a vedere cosa ha detto.

La conduttrice si sta godendo le sue vacanze a Formentera e tra un tuffo e un altro, condivide con i suoi fan i momenti salienti delle sue giornate attraverso alcune foto dove si mostra in posa in bikini e soprattutto "in splendida forma". A corredo di una delle ultime foto pubblicate su Instagram dalla conduttrice un fan ha commentato: «Ho appena letto che Non sono una signora 2 non ci sarà.

Alba Parietti non ci ha pensato due volte a rispondere al commento del follower, facendo così chiarezza anche in merito alla situazione: «Chissà prima o poi lo faremo. In Rai o su altri canali».

La risposta della conduttrice è stata del tutto chiara e diretta.

Ci saranno novità in arrivo?

Non ci resta che aspettare.

