Elisabetta Gregoraci e Alba Parietti, a Milano per un appuntamento speciale. E spunta un'altra ex gieffina

Elisabetta Gregoraci e Alba Parietti insieme a Milano. A condividere immagini e video del loro incontro tra il pubblico della sfilata Miss Bikini, sono le stesse showgirl che sui social hanno condiviso alcuni momenti con i fan. Manca poco alla Milano Fashion Week, ma sono già tantissimi i vip che si sono recati nel capoluogo lombardo e che aspettano domani, 19 settembre, per dare il via a passerelle, look e abiti sensazionali. Alla stessa sfilata, non distante da Elisabetta Gregoraci e Alba Parietti, anche un'altra gieffina. Ecco di chi si tratta.

La Milano Fashion Week terminerà il 25 settembre. Si tratta di una settimana all'insegna della moda che riunisce personaggi del mondo dello spettacolo pronto a sfoggiare i propri look in città, tra una sfilata e l'altra. Elisabetta Gregoraci e Alba Parietti, nelle ultime ore, hanno condiviso immagini insieme ad una sfilata.

Chi c'era con loro?

Tra il pubblico, insieme alle due showgirl, anche l'ex gieffina Sophie Codegoni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 18:15

