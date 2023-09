Elisabetta Gregoraci al matrimonio in nero con il fidanzato Giulio Fratini. Scivolone con l'abito scuro? Ecco quando è concesso

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci (43 anni) ha stupito sul red carpet di Venezia, con un abito nero dal dettaglio in oro sul seno. L'ex moglie di Flavio Briatore sa come attirare i flash dei fotografi, ma sa anche come evitarli. Ecco perché è molto riservata e non mostra quasi mai sui social la sua relazione con l'imprenditore Giulio Fratini (31), ad eccezione di qualche evento molto particolare, come quello di un matrimonio. Non il loro! Anche se le voci di una presunta proposta ci sono state e le intenzioni, almeno quelle della showgirl, sono quelle di andare all'altare un'altra volta.

Elisabetta ha pubblicato su Instagram una foto che li ritrae assieme ad un matrimonio a Villa Miani, a Roma e l'outfit indossato per l'occasione era incredibile. Andiamo a vedere alcuni dettagli.

Elisabetta Gregoraci, l'outfit da perfetta invitata ad un matrimonio

Elisabetta Gregoraci ha indossato un abito molto particolare per il matrimonio a cui è stata invitata insieme al fidanzato Giulio Fratini. Un abito lungo, nero, decorato con rose rosse, firmato da Dolce e Gabbana, dal costo di 3.750 euro. C'è chi ha trovato l'outfit poco adatto ad un matrimonio perché di colore nero, ma altri hanno ricordato che anche Michelle Hunziker aveva optato per un abito lungo dello stesso colore per il matrimonio di Santo Versace. Vige la regola: «Se la cerimonia è di sera, l'abito scuro è accettato».

Nessuno scivolone quindi, per la showgirl Elisabetta Gregoraci.

