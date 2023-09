Flavio Briatore dimagrito a Carta Bianca spaventa la Berlinguer: «Come sta?». Quanti chili ha perso con la dieta super efficace

di Redazione Web

Flavio Briatore torna in tv e un dettaglio non è certo sfuggito: è dimagritissimo. Un cambiamento radicale in nemmeno un anno che ha fatto spaventare la conduttrice di Cartabianca, Bianca Berlinguer. Ma la sua perdita di peso non è un problema di salute, anzi. L'imprenditore è in grande forma e lo deve tutto a una dieta. E, in diretta televisiva, Briatore racconta come è riuscito a perdere peso così velocemente.

Flavio Briatore dimagrito: «Ecco come ho fatto»

Flavio Briatore torna in tv e si mostra estremamente dimagrito. Le condizioni del manager sorprendono la Berlinguer, che accoglie l'ospite evidenziando "il figurino" di Briatore. La giornalista si assicura che il dimagrimento non sia legato a qualche problema di salute: «Sta bene?», chiede la conduttrice.

E la risposta di Briatore chiarisce ogni dubbio: «Faccio il digiuno intermittente, 16 ore al giorno senza mangiare.

