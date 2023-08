Elisabetta Gregoraci, ritorno alla routine prima di Venezia: «In arrivo qualche spoiler»

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci è uno dei volti tanto attesi anche quest'anno sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. L'evento, giunto all'80esima edizione ha visto la serata inaugurale avere un successo enorme. Abiti firmati, la voce di Malika Ayane ad aprire le danze e la proiezione del film 'Comandante' con Pierfrancesco Favino che uscirà nelle sale il primo novembre, già si preannuncia un nuovo record da botteghino.

La showgirl, ex moglie di Flavio Briatore, nonostante gli impegni con la scuola e il figlio, non si perderà la Mostra del Cinema di Venezia e i suoi fan attendono di scoprire il suo vestito: ecco in merito cosa ha rivelato.

«Buongiorno ragazzi, come state? Tutto bene? Qui abbiamo ripreso la nostra routine quotidiana: la scuola, i compiti, tutte le varie cose. Però va tutto bene - ha detto la showgirl nelle sue Instagram stories -.

L'anno scorso Elisabetta Gregoraci scelse dei look total black con un vestito con spacco vertiginoso e delle cuciture che creavano un gioco "vedo-non vedo" tra decolleté e pancia. Cosa avrà scelto per quest'anno la showgirl? «Se riuscirò, prossimamente vi farò anche qualche spoiler», ha concluso su Instagram.

