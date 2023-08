Elisabetta Gregoraci, il momento dolce. Poi l'appuntamento: «Tutti gli occhi al cielo»

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci ha condiviso un momento molto dolce con i suoi fan. Dolce in senso letterale perché ha pubblicato una foto in cui mangia un gelato. La passione per il cibo, soprattutto quest'estate, la showgirl l'ha manifestata senza alcun problema, nonostante i dubbi dei fan che si chiedono se tutto il cibo che pubblica sui social lo mangia sul serio.

Considerata la forma fisica, però, non è sbagliato domandarselo, anche se a questo tipo di contenuti alterna spesso i suoi allenamenti intensi. Poi una dedica ai fan: «Tutti gli occhi al cielo». Scopriamo insieme perché.

Elisabetta Gregoraci, quanto costa la scuola del figlio Nathan Falco? La retta annua è da capogiro

Elisabetta Gregoraci rivela: «Se avessi un superpotere, ecco cosa farei»

La dedica ai fan

«Tutti gli occhi al cielo» è la frase che la showgirl ha pubblicato nelle sue Instagram stories. Il riferimento è alla Superluna blu: si tratta della Luna piena più grande dell'anno e la seconda di questo mese, circostanza quest'ultima che nella tradizione anglosassone viene indicata come "The Blue Moon".

Per la showgirl ha rappresentato un invito carino per sentire i suoi fan più vicini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Agosto 2023, 21:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA