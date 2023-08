Elisabetta Gregoraci, primo giorno alla scuola internazionale di Nathan Falco. La dedica (commovente) al figlio: «Il mio piccolo grande uomo»

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci ha conquistato i fan con il suo amore per il figlio Nathan Falco. La showgirl calabrese, infatti, ieri ha condiviso degli scatti di tutti i primi giorni di scuola del 13enne. Nato il 18 marzo 2010, oggi il figlio avuto con Flavio Briatore è il «piccolo grande uomo» di mamma Elisabetta.

In uno scatto in cui, ormai diventato un ometto, prende in braccio la mamma, il ragazzo si mostra sempre molto affettuoso. Lei, perciò, gli ha dedicato una frase che ha sciolto il cuore dei suoi fan.

La dedica di mamma Elisabetta

«Per me sei quel piccolo grande particolare che da solo riesce a riempire un cielo immenso.

Le foto del primo giorno di scuola hanno racchiuso, invece, un momento importante per il ragazzo che si appresta a frequentare una delle scuola più prestigiose d'Europa, l'International School of Monaco, dove la retta va dai 10mila ai 30mila euro l'anno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Agosto 2023, 18:06

